"Der große Kick": Pietro Lombardi ballert "Team Eggers" zum Titel

Im Finale gewann das Team um Goalgetter Pietro und den starken Benni Wolter im Kasten gegen "Team Rewi" mit 3:1.

Bei dem Finalmatch des Hallenfußball-Turniers erzielte Pietro einen Hattrick. Eine Bude machte er sogar per Kopf. Rewis Team gelang in der Kölner Lanxess Arena nur der Ehrentreffer zum 3:1.

Brüderliebe: Weil Benni als Torwart mit seinen Paraden einen großen Anteil an dem Titel für "Team Eggers" hatte, bezeichnete Mannschaftskollege und Zwillingsbruder Dennis Wolter ihn in seiner Insta-Story als "GOAT". Auch sein Team von World Wide Wohnzimmer war hochzufrieden:

BENNI BESTER TORWART🏅#dergrossekick https://t.co/5icyYPDJR6

Rewi auf Krücken

Bitter: Rewi konnte sein Team auf dem Feld nicht unterstützen. Er verletzte sich beim Warm-Up vor dem Turnier und fiel aus. Rewi erklärte in seiner Insta-Story, dass er sich an der Kniescheibe und am Meniskus verletzt hat. Der Streamer musste ärztlich behandelt werden. Nach den Untersuchungen kehrte er an den Spielfeldrand zurück, um sein Team als Motivator zu supporten.

Das Fußballturnier von @Trymacs ist so unfassbar geil, ich glaube es nicht 🎉 🤨 https://t.co/BorMKYZSqj

Wo war Monte?

Eigentlich sollte MontanaBlack als Moderator am Start sein, doch der Streamer meldete sich krank und blieb deswegen Zuhause.

Welche Teams und welche Stars außerdem dabei waren, erfährst du hier:

Weitere aktuelle News: