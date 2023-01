"Der große Kick": Das sind die Teams beim Trymacs-Event

Das Fußball-Turnier findet am 29. Dezember 2022 live in der Kölner Lanxess-Arena statt. Hier erfährst du, wer mitmacht!

Insgesamt sind 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Es gibt sechs Teams. Als Kapitäne gehen Trymacs, Fritz Meinecke, Marc Eggers, Amar, Rewinside und AbuGoku an den Start.

In diesem Video hat Trymacs die Teams vorgestellt:

MontanaBlack ist dabei

Monte wird zusammen mit Marc Gebauer und Konni Winkler das Live-Event moderieren und kommentieren.

Was ist "Der große Kick"?

Das Fußball-Turnier wird in 14 Spielen und einem Finale ausgetragen. Es gilt, jede einzelne Spielrunde für sich zu entscheiden - mit Spielregeln, die die Stars an ihre Grenzen bringen sollen. "Der große Kick" wird am 29. Dezember 2022 ab 17 Uhr live bei Joyn ausgetragen.

Stress mit Stefan Raab

Eigentlich war geplant, dass an dem Tag "Kick auf Eis" stattfindet. Das Live-Event musste aber aus lizenzrechtlichen Gründen abgesagt werden.

Trymacs hatte bei den letzten Events kein Glück