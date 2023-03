Wer hat Lady Gagas Designerin vergiftet?

Katie Gallagher war eine große Bekanntheit in der Modewelt. Lady Gaga und Kourtney Kardashian trugen ihre Kleidung.

Die Designerin wurde für ihre ausgefallen Outfits für Stars gefeiert und in großen Modemagazinen gefeatured. Letztes Jahr starb sie.

Gestorben unter mysteriösen Umständen

Katie wurde im Juli 2022 in ihrer Wohnung in Manhattan tot aufgefunden. Nach über einem halben Jahr gibt es Infos zu der Todesursache: Es war ein Drogen-Cocktail. Die Polizei vermutet, dass Katie von einem Einbrecher ermordet wurde. Eine solche Tat ist der New Yorker Polizei nicht fremd. Im vergangenen Jahr gab es 26 ähnliche Fälle in der Stadt. Wer der Täter sein könnte, ist bisher nicht klar. Es wird aber weiter ermittelt.

Die Fashionwelt trauerte um die verstorbene Designerin. Die "Vogue" widmete Katie ein Tribut: