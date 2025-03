Die Deutsche Bahn will, dass noch mehr Zugpersonal in Baden-Württemberg sogenannte Bodycams trägt. Mit den Kameras sollen die Mitarbeiter besser vor Gewalt und Beschimpfungen geschützt werden. Moritz Kluthe

Bereits längere Zeit im Einsatz sind die Bodycams etwa auf der Schwarzwaldbahn von Konstanz nach Karlsruhe sowie auf der Gäubahn von Singen nach Stuttgart. Ab Mitte März soll das Zugpersonal die Kameras auch auf den Strecken von Stuttgart an den Bodensee, auf dem Aulendorfer Kreuz sowie in der Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen tragen. Laut Bahn nutzen die Beschäftigten die Kameras freiwillig. Die Bodycams werden gut sichtbar am Oberkörper getragen und sollen nur eingeschaltet werden, wenn Situationen zu eskalieren drohen, etwa bei der Fahrscheinkontrolle. Laut der Bahn kommen Angriffe auf das Zugpersonal immer häufiger vor.