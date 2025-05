Zug-Ausfälle am Stuttgarter Hauptbahnhof 🚧

Wegen Bauarbeiten zwischen Wendlingen und Ulm kann es bis zum 16. Mai vermehrt zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Der Grund für die Streckensperrung sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, so die Deutsche Bahn. Die ICE-Strecke zwischen Wendlingen und Ulm sei zwar fertig gebaut, müsse aber an die neue Infrastruktur des Stuttgarter Hauptbahnhofs angebunden werden.

Zugausfälle am Stuttgarter Hauptbahnhof Dauer 0:26 min Zugausfälle am Stuttgarter Hauptbahnhof

Fernverkehr - Umleitungen und Ausfälle

Beim Fernverkehr kann es auf der Strecke Mannheim-Stuttgart-München zu Umleitungen und dadurch längerer Fahrtzeit kommen. Andere ICEs oder ICs enden vorerst in Stuttgart und fahren nicht mehr nach München. Checke auf jeden Fall vorher deine Fahrt!

Regionalverkehr - Bus statt Bahn

Im Regionalverkehr soll es bis zum 16. Mai zu massiven Einschränkungen kommen. Am Dienstag fahren zwischen Ulm und Wendlingen gar keine Züge. Ab Mittwoch gibt es zwischen Ulm und Merklingen wieder Zugverbindungen. Zwischen Merklingen und Wendlingen fallen die Züge tagsüber weiterhin aus. Täglich soll es ab 17 Uhr vereinzelt Zug-Verbindungen geben. Im Schülerverkehr fahren auf einigen Verbindungen mehr Busse.