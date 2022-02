Deutsche Bauern sind ready für Cannabis!

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland steht bevor. Die Landwirte bereiten sich schon auf den Anbau vor.

Die Ampel-Koalition will laut Koalitionsvertrag eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" ermöglichen - wann genau es losgeht, ist noch unklar. Laut Bauernpräsident Joachim Rukwied lesen sich die Landwirte in Deutschland auch ins Thema ein, um sofort mit dem Anbau an den Start zu gehen.

Das ist eine hippe Kultur. Unsere Landwirte sind da durchaus offen und denken darüber nach einzusteigen.

Cannabis-Anbau: Landwirte können sofort loslegen

Die Umsetzung scheint laut Rukwied kein Problem zu sein. Es brauche nur die gesetzliche Grundlage - sobald die Landwirte den Samen haben, könnten sie dann direkt loslegen. "Wir Landwirte sind innovativ, wir bekommen das sofort umgesetzt", so Rukwied weiter.

