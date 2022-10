Deswegen kaufen Deutsche weniger Fleisch!

Die Lebensmittelpreise steigen - deswegen essen rund 42 Prozent der Menschen weniger Fleisch und Fisch.

Ein Drittel der Leute in Deutschland kauft das Brot häufiger im Supermark anstatt beim Bäcker, weil es so günstiger ist. Das steht in einer Umfrage im Auftrag des evangelischen Monatsmagazins "chrismon".

Einkommen entscheidet

Ein Drittel der Befragten hat die Einkaufsgewohnheiten wohl nicht geändert. Das Einkaufsverhalten unterscheidet sich je nach Einkommen und Geschlecht erheblich. Menschen, die viel verdienen, sparen weniger ein als Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben. Männer sparen laut der Umfrage weniger als Frauen.

Weniger Bio

Bundesweit kaufen knapp ein Viertel der Menschen weniger Bioprodukte. Rund 20 Prozent der Menschen sparen an Fairtrade-Produkten. Das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid hat insgesamt 1.002 Personen befragt.

Was ist eigentlich in der Wurst?