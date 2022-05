Europarekord: So schnell wie diese Deutsche lief noch keine!

Konstanze Klosterhalfen hat eine neue europäische Bestzeit über zwei Meilen aufgestellt.

Die umgerechnet etwas mehr als 3,2 Kilometer lief die 25-Jährige beim Diamond-League-Meeting in Oregon in 9:16,73 Minuten. Damit knackte sie die bisherige Bestzeit von 2004 um 67 Hundertstel. Diese stellte damals die Britin Paula Radcliffe als Zwischenzeit in einem Fünf-Kilometer-Rennen auf.

Trotzdem nur auf Platz Vier?

Krass! Für einen Platz auf dem Treppchen des Rennens in Oregon reichte es trotz Europarekord für Klosterhalfen nicht. Sie landete auf Platz vier. Siegerin wurde Francine Niyonsaba aus Burundi. Sie lief die Strecke in 8:59, 08 Minuten.