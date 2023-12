Haben Pakete bald ein Klima-Label?

Die Deutsche Post fordert, dass man künftig den CO2-Ausstoß auf Paketsendungen angeben muss - zum eigenen Vorteil?

Das könnte man zum Beispiel so ähnlich lösen wie beim Nutri-Score für Lebensmittel oder bei Tierhaltungsklassen, so Ole Nordhoff - Geschäftsbereichsleiter bei der Deutschen Post.

Was bringt mir das?

An dem CO2-Label könnten Verbraucher leichter erkennen, wie umweltfreundlich ein Paketdienstleister ist und wie viel CO2 beim Transport entsteht. Ob sich die Versandpreise durch ein solches Label verändern würden, ist nicht bekannt.

Hat die Post dadurch einen Vorteil im Wettbewerb?

In gewisser Weise - ja! Zumindest wirtschaftlich. Die Deutsche Post hat nämlich in den letzten Jahren ziemlich viel Cash in die Elektromobilität investiert. Nach eigenen Angaben sind rund 23.000 Elektrotransporter in Deutschland unterwegs. Die Konkurrenz hat nicht so viele E-Autos am Start, was bedeutet: Weniger CO2-Ausstöße bei der Deutschen Post als bei Amazon, UPS, Hermes und Co.

Konkurrenz sagt "Ja, aber"

Ein Sprecher von Hermes sagt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass man mehr Transparenz zwar begrüße. Ein CO2-Label sei allerdings "nicht sinnvoll". Es sei nämlich schwierig, für jedes einzelne Paket eine genaue Angabe zu machen.