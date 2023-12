Studie: Deutsche haben mehr gespendet!

Im Jahr 2022 ist die Spendenbereitschaft in Deutschland deutlich gestiegen. Junge Menschen haben am meisten gespendet.

Jeder zweite Deutsche hat im Jahr 2022 gespendet. Das ergab eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Jeder Dritte hat einen etwas oder deutlich höheren Betrag gespendet als im Vorjahr. Insgesamt kamen durch die Spenden etwa 15,5 Milliarden Euro zusammen - das sind rund 2,6 Milliarden Euro mehr als 2021. Gespendet wurde für gemeinnützige, humanitäre oder ökologische Zwecke, wie zum Beispiel für Betroffene des Erdbebens in Marokko oder des Kriegs in der Ukraine.

3.200 Spender bei Deutschlands größter Blutspendeaktion

Vor allem junge Menschen spenden in Deutschland

Laut der Studie sind vor allem junge Menschen besonders großzügig. 18- bis 34-Jährige spendeten 2022 durchschnittlich 638 Euro und damit doppelt so viel wie andere Altersgruppen.

Schon diesen Sommer hatte das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) eine Studie zu den Spenden von 2022 veröffentlicht. Das DZI berichtete von 12,9 Milliarden Euro. Dass bei der Studie des IW jetzt deutlich mehr rauskam, liegt daran, dass auch Großspenden bis zu 30k Euro berücksichtigt wurden.

