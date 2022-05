Diese beiden Deutschen sind im NBA-Halbfinale!

Die Dallas Mavericks und Boston Celtics besiegten die Favoriten im Viertelfinale - und haben jetzt große Chancen.

Für die beiden NBA-Profis Maximilian Kleber und Daniel Theis ist jetzt alles möglich, denn: Ihre Teams haben es ins Halbfinale der NBA-Playoffs geschafft. Kleber von den Mavericks spielt gegen die Mannschaft von Basketballstar Stephen Curry. Für Theis geht es gegen Miami Heat.

Nowitzki feiert mit

Auch der ehemalige deutsche Starspieler und Berater Dirk Nowitzki feuerte seine Dallas Mavericks an. "Was habe ich euch gesagt?", freute er sich über den Einzug in die Conference Finals. Er und Maximilian Kleber kommen beide aus Würzburg.

Auch Nowitzkis Nachfolger Luka Dončić schaffte beim Sieg gegen die Phoenix Suns Unglaubliches. Der 23-jährige Slowene erzielte zeitweise mehr Punkte als das gesamte Team der Suns und leistete damit einen großen Beitrag für den Einzug ins Halbfinale.

Hier liegen sich die beiden in den Armen:

NBA-Halbfinals Dauer 0:48 min

Mehr Basketballnews findest du hier:

MVP: Seine Trophäe holte er mit Pferd und Kutsche ab!

"Böser Blick": Basketball-Megastar Giannis kassiert Strafe!