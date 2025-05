Tech-Konzerne wollen KI-Rechenzentrum bauen

Es wäre die vermutlich größte Kooperation im Bereich Künstliche Intelligenz, die die Bundesrepublik bislang gesehen hat: Mehrere große deutsche Unternehmen wollen gemeinsam eine KI-Gigafactory bauen. SAP, Ionos aus Montabaur, die Heilbronner Schwarz-Gruppe sowie Siemens und Telekom verhandeln nach Handelsblatt-Informationen derzeit über eine entsprechende gemeinsame Bewerbung bei der Europäischen Union.

SAP-Vorstandsmitglied Saueressig sagte laut dem Handelsblatt, ein solches Projekt gehe „nur in Partnerschaft“. Wo die Anlage gebaut werden könnte, ist noch offen. Gesichert sei, dass die Konzern-Spitzen sich noch in dieser Woche zusammensetzen, um zu entscheiden, mit welchem Konzept Deutschland ins Rennen gehe. Der Vorschlag muss bis Ende Juni in Brüssel eingehen. Hintergrund ist ein Vorschlag aus der Europäischen Kommission: Europaweit sollen fünf solcher Riesen-Rechenzentren gebaut werden – in ihnen können dann große selbst-lernende Sprachmodelle trainiert werden, vergleichbar mit der Infrastruktur, die OpenAI für seinen Chatbot ChatGPT nutzt. Dafür braucht es 100 000 oder mehr Spezialchips – aktuell verfügen die größten Anlagen in Deutschland aber nur über maximal 25 000 solcher Spezialchips. Die EU reagiert mit dieser KI-Groß-Offensive auf ähnliche Bestrebungen in den USA: Dort wollen mehrere Großkonzerne zusammen 500 Milliarden Euro in KI-Infrastruktur investieren. Weltweit äußern Expertinnen und Experten deshalb die Sorge, dass in den USA ein KI-Monopol entstehen könnte – und der Rest der Welt noch abhängiger wird von einer digitalen US-amerikanischen Übermacht.