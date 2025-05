Deutscher Computerspielpreis: Survival-Game räumt ab

In Berlin ist am Abend der Deutsche Computerspielpreis verliehen worden. Diese Games haben abgesahnt.

Das Survival-Action-Rollenspiel "Enshrouded" hat dabei gleich zwei Mal abgeräumt. Die Produktion des Frankfurter Studios Keen Games erhielt die Auszeichnung für das beste deutsche Videospiel und für die beste Innovation. Damit gibts insgesamt fette 140.000 Euro Preisgeld. In "Enshrouded" kämpfen Spieler in einer Fantasy-Welt gemeinsam ums Überleben.

Weitere Gewinner des Computerspielpreises

Das Studio des Jahres wurde Megagon Industries aus Berlin. Das Game "Thronefall" von Grizzly Games, wurde für das beste Gamedesign geehrt. In diesem Game muss man ein Königreich aufbauen und befestigen, damit es nächtlichen Angreifern standhält.

Erstmals wurden in diesem Jahr zwei Spezialpreise der Jury vergeben. Sie gingen an das Flipper und Arcade Museum Seligenstadt sowie an die Organisation GameIn, die sich gegen Sexismus in der Games-Branche engagiert. Der Computerspielpreis gilt als wichtigste Auszeichnung in der deutschen Gamingbranche.