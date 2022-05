Die perfekte Welle: Deutscher Surfer knackt Weltrekord

Hier kannst du dir die größte jemals gesurfte Welle angucken. Die Höhe: 26,21 Meter!

Dabei ist der Rekord gar nicht so aktuell: Sebastian Steudtner ritt die Welle schon am 29. Oktober 2020. Aber erst am Dienstag wurde seine Leistung offiziell in das Guinness-Buch eingetragen. Den alten Rekord hielt der Brasilianer Rodrigo Koxa mit einer 24,4 Meter hohen Welle.

Steudtner will mehr

Ob er den Weltrekord nochmal knacken kann? Steudtner: "Der Schritt für noch größere und höhere Wellen ist jetzt technologisch. Da müssen wir die Barrieren überschreiten."

Auch Meral Akyol konnte einen Rekord im Wasser aufstellen. Sie überquerte mit ihrem Stand-Up-Paddle-Board den Bodensee: