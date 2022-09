Vier Tore in 15 Minuten: Deutschland gegen England war wild!

Die DFB-Elf hat im letzten Spiel der Nations League 3:3 (0:0) gegen England gespielt. Dabei lag Deutschland 2:0 vorne.

Durch das Unentschieden landet Deutschland in Gruppe 3 der Liga A mit 7 Punkten auf dem dritten Platz - hinter Italien und Ungarn, aber vor England.

Wilde zweite Halbzeit!

In der ersten Halbzeit sahen die 90.000 Fans im ausverkauften Wembley eine recht unspektakuläre Partie mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Im zweiten Durchgang ging es dann ab: Deutschland bekam einen Elfmeter, nachdem Harry Maguire Jamal Musiala gefoult hatte. Ilkay Gündogan trat vom Punkt an und verwandelte zum 1:0 (53.). Dann setzte Kai Havertz noch einen drauf, der den Ball oben links in den Winkel schlenzte (67.).

Le but d'Havertz est incroyable ! #Havertz https://t.co/aurOeDIrmg

Deutschland sah wie der sichere Sieger aus, doch Luke Shaw (72.), Mason Mount (75.) und Harry Kane (83.) änderten das innerhalb von gut zehn Minuten. Nun war England auf der Siegerstraße. Jetzt schlug Deutschland zurück. Kai Havertz machte in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:3. Unentschieden.

Damit klappte es für Deutschland nach der 0:1 Niederlage gegen Ungarn am Wochenende wieder nicht mit einem Sieg. Das letzte Testspiel vor der Winter-WM in Katar haben Müller, Sane und Co. am 16. November gegen den Oman.

Dann spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick auch um diese Prämien:

Kapitänsbinde bei WM ohne Regenbogenfarben?