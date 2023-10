Bundeswehr fliegt weiter Deutsche aus Israel aus

Insgesamt vier Bundeswehrmaschinen sind von Tel Aviv nach Deutschland geflogen. Hunderte Deutsche warten noch in Israel.

Die Maschinen kamen sicher im niedersächsischen Wunstorf an. Die ersten beiden Flüge fanden in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, das dritte Flugzeug startete am Sonntagmorgen. Das vierte Flugzeug landete am Montagmorgen mit 60 Passagieren in Deutschland.

Bisher wurden bei den vier Flügen 222 Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen, so die Bundeswehr.

Deutsche in Israel: So viele wollen zurück

Das Auswärtige Amt hat in den letzten Tagen erreicht, dass etwa 2.800 Menschen Israel verlassen konnten. In einer Liste haben sich aber etwa 5.000 Menschen eingetragen, die ausreisen wollen. Deshalb soll es noch weitere Sonderflüge geben. Und es soll eine Fähre bereitgestellt werden, um die Leute nach Zypern zu bringen. Die Lufthansa hat die normalen Linienflüge zunächst aus Sicherheitsgründen gestoppt.

