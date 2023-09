Nach Flick-Rauswurf: Deutschland schlägt Vize-Weltmeister Frankreich!

Die Nationalmannschaft hat einen Schritt aus der Krise gemacht. Beim Testspiel in Dortmund siegte die DFB-Elf mit 2:1.

Das erste Tor des Spiels machte Thomas Müller in der vierten Minute. Nach einer nicen Kombination und Pass von Benjamin Henrichs ballerte Müller den Ball zum 1:0 ins Netz. In der 87. Minute machte Leroy Sané das 2:0. Zwar verkürzten die Franzosen kurz vor Spielende noch per Elfer auf 1:2 - danach passierte aber nichts mehr.

⏱️ 90. Min. + 3Das tat gut! 🇩🇪🇫🇷 2:1 #GERFRA #DFBTeam | 📸 Getty Images pic.twitter.com/NZvvEwwaNu

Btw: Schon seit Monaten läuft es bei der Fußball-Nationalmannschaft überhaupt nicht rund. In den letzten drei Länderspielen gabs gegen Japan, Kolumbien und Peru eine Niederlage.

Nach Testspiel: Wer wird neuer Trainer?

Beim Testspiel gegen Frankreich sprang DFB-Sportdirektor Rudi Völler als Trainer ein. Er hatte Support von U-20-Trainer Hannes Wolf und dessen Assistenten Sandro Wagner. Für Völler sei das aber eine "einmalige Sache" gewesen. Spätestens bis zur US-Reise im Oktober will der DFB einen neuen Bundestrainer finden. Als möglicher Kandidat wird Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann gehandelt.

Die ehemaligen Nationalspieler Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger haben aber auch heftig vom niederländischen Trainer Louis van Gaal geschwärmt. Der 72-Jährige war ebenfalls Trainer bei Bayern München. Zuletzt coachte er die niederländische Nationalmannschaft der Herren.

Nach der 1:4-Pleite gegen Japan am Wochenende wurde Bundestrainer Hansi Flick entlassen: