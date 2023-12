Migrationsabkommen zwischen Deutschland und Georgien: Das wurde festgelegt!

Modvorschlag:

Bundesinnenministerin Nancy Faeser unterschreibt heute das fertig ausgehandelte Migrationsabkommen mit Georgien. Es soll die Zahl der Asylanträge aus dem Land reduzieren und stattdessen Arbeitskräfte nach Deutschland bringen. Aus Tiflis Bianca Schwarz.

Sehr viele Menschen aus Georgien kommen nicht nach Deutschland, pro Jahr beantragen etwa 8000 Georgier Asyl. Weil das aber zu über 99% abgelehnt wird, belasten diese Anträge die deutsche Bürokratie. Mit Blick auf das Migrationsabkommen hatte Deutschland also zwei Ziele: Weniger Georgier sollen Asyl beantragen, weil sie es meist eh nicht bekommen. Stattdessen sollen Georgierinnen und Georgier lieber in den regulären Arbeitsmarkt migrieren, denn Deutschland fehlen Fachkräfte. Deutschland will künftig die Menschen aus Georgien, die schon in der EU arbeiten, gezielt in den deutschen Arbeitsmarkt einladen. Dabei geht es primär um die Branchen Transport, Logistik und Pflege. Erst am Freitag wurde Georgen auf dem EU-Gipfel der Kandidatenstatus verliehen. Mit Autokorsos haben die Menschen in der georgischen Hauptstadt Tiflis das gefeiert. Die komplette Stadt ist in den Farben der EU geschmückt. Für Georgien ist diese Annäherung an Europa ein wichtiger Schritt. Das Land ist zum Teil von Russland besetzt und fürchtet eine Invasion wie in der Ukraine.

