Das ZDF ist der┬ázweite┬ádeutschlandweite ├Âffentlich-rechtliche Rundfunksender. Zum ZDF geh├Âren ZDFneo, ZDFinfo, PHOENIX, KiKa, 3sat, ARTE und auch Online-Angebote wie funk. Die ZDF-Journalisten berichten in┬áFernsehen, Internet und ├╝ber Social Media, was in Deutschland und der Welt┬ápassiert. Au├čerdem gibt es Redaktionen f├╝r spezielle Themen zum Beispiel die Politik in Deutschland oder Sendungen wie die heute-Nachrichten oder das Aktuelle Sportstudio.