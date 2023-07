Deutschland ist Weltmeister: Keeper aus Kaiserslautern überragend

Die deutsche U21 hat das WM-Finale gegen Ungarn am Sonntag mit 30:23 gewonnen. David Späth performte heftig.

Der 21-jährige Torwart der Rhein-Neckar Löwen hielt im Finale 40 Prozent der Würfe, die auf sein Tor geflogen kamen. Späth wurde in Kaiserslautern geboren und hat unter anderem bei der TSG Kaiserslautern gezockt. Nach dem gewonnenen WM-Titel vor über 8.000 Zuschauern in Berlin war Späth krass happy:

Es ist unglaublich, was wir bei diesem Turnier auf die Platte gebracht haben. Ich bin einfach nur mega erleichtert und glücklich. Wir sind Weltmeister - und das kann uns keiner mehr nehmen.

Deutsches Team nicht aufzuhalten

Neben Späth zeigte das ganze deutsche Team über die gesamte U21-WM in Deutschland eine starke Leistung. Die Mannschaft gewann alle acht WM-Spiele. Außerdem stellte das Team mit Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin den MVP des Turniers. Für Deutschland ist der Turniersieg nach 2009 und 2011 der dritte WM-Titel.

Nice to know: Im Januar 2024 findet die Männer-EM in Deutschland statt. Gespielt wird dann unter anderem auch in Mannheim.

