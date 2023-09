Handynetz in Deutschland wird immer besser 📶

In 89 Prozent der FlĂ€che Deutschlands gibt es ein 5G-Netz. Baden-WĂŒrttemberg und Rheinland-Pfalz schneiden schlechter ab.

Die Zahlen haben außerdem einen Haken. Es gibt nĂ€mlich drei Netzanbieter in Deutschland: Telekom, Vodafone und Telefonica. Was wenn jetzt nur einer von denen in einem Dorf 5G anbietet? Dann gilt das Dorf als versorgt, obwohl du dort mit den anderen beiden Anbietern kein 5G hast.

So ist das 5G-Netz in Baden-WĂŒrttemberg und Rheinland-Pfalz

Am besten schneiden die Stadtstaaten ab: In Bremen liegt die Versorgung mit 5G bei 99,99 Prozent. In Baden-WĂŒrttemberg (82,6 Prozent) und Rheinland-Pfalz (82,9 Prozent) ist das 5G-Netz mit am schlechtesten. Im Vergleich zu letztem Jahr haben sich die beiden LĂ€nder aber deutlich verbessert.

Ist die 5G-Technologie gefÀhrlich?

5G ist umstritten. Die Netzanbieter sagen, dass keine Gefahr besteht. 2011 stufte die Weltgesundheitsorganisation 5G-Strahlung als "möglicherweise krebserregend" ein - das heißt noch nicht, dass sie auch wirklich krebserregend ist. Wissenschaftler forschen weiter an den Auswirkungen auf den menschlichen Körper.

