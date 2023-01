Keine deutschen Panzer an die Ukraine - warum eigentlich?

Die Ukraine will deutsche Panzer haben, doch Kanzler Scholz zögert. Das sorgt nicht nur in Deutschland für Kritik.

Jeder Tag der Verzögerung bedeute den Tod für Ukrainer, sagte ein Berater von Präsident Selenskyj. Viele Militärexperten meinen, dass die Panzer ein großer Vorteil für die Ukraine wären. Besonders aus osteuropäischen Ländern wie Polen oder Lettland gibt es daher die Forderung an Deutschland, schnell Kampfpanzer vom Typ "Leopard 2" an die Ukraine zu liefern.

Warum macht die Bundesregierung das dann nicht?

Das Hauptargument: Deutschland will keinen Alleingang machen und einen direkten Krieg mit Russland verhindern. Großbritannien hat jedoch schon 14 Kampfpanzer des Typs "Challenger 2" versprochen. Und auch eine Gruppe aus Ländern, die deutsche Leopard-Panzer besitzt, möchte diese an die Ukraine liefern. Das teilte Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas mit. Rechtlich gesehen bräuchten diese Länder dafür eine Genehmigung von Deutschland.

Laut dem neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius wird jetzt geprüft, welche Panzer in Deutschland überhaupt lieferbar wären. Außerdem warnte der SPD-Politiker Rolf Mützenich davor, Deutschland zu sehr in den Krieg zu verwickeln. Wer heute Panzer fordert, werde morgen nach Truppen und Flugzeugen schreien, so Mützenich. Zuvor hatte FDP-Politikern Marie-Agnes Strack-Zimmermann Kanzler Scholz kritisiert. Sie geht davon aus, dass die Panzer am Ende geliefert werden.

