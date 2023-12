Neuer Rekord! Deutsche Rüstungsexporte so hoch wie noch nie

mit Whatsapp teilen

Es geht um Waffen und Co. im Wert von 11,7 Milliarden Euro. In welches Land am meisten verkauft wurde, erfährst du hier.

Mehr als ein Drittel der von der Bundesregierung genehmigten Verkäufe von Waffen und anderen Rüstungsgütern (Dazu zählt beispielsweise auch militärische Kommunikationsausrüstung) gingen von Deutschland in die Ukraine. Die Info kommt vom Wirtschaftsministerium. Rund 90 Prozent der gesamten Rüstungsexporte gingen hierhin: Staaten der EU und NATO

Ukraine

Länder, die ähnlich wie NATO-Staaten behandelt werden. Beispiele dafür sind Japan, Australien oder Südkorea. So reagieren deutsche Politiker auf den Rüstungsrekord Dauer 1:12 min So reagieren deutsche Politiker auf den Rüstungsrekord Deutsche Rüstung für Israel und Vereinigte Arabische Emirate Die Rüstungsexporte nach Israel haben sich mit einem Wert von 323,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. Der Großteil der genehmigten Verkäufe war nach früheren Infos der Regierung eine Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Hierbei handelte es sich vor allem um Flugabwehr- und Kommunikationsausrüstung. Im arabischen Raum lieferte Deutschland Rüstungsgüter an die Vereinigten Arabischen Emirate (78,2 Millionen Euro), Ägypten (40,3 Millionen Euro), Katar (15,1 Millionen Euro) und Saudi-Arabien (13,3 Millionen Euro). Die Ampel-Regierung wollte eigentlich weniger Rüstung verkaufen Als die SPD, die Grünen und FDP über eine gemeinsame Regierungsarbeit verhandelt haben, hatten sie sich eigentlich vorgenommen, dass Deutschland weniger Waffen ins Ausland verkauft. Das war allerdings vor dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Jetzt sind die Rüstungsexporte so hoch wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr waren sie schon Mitte Dezember um 40 Prozent gestiegen. Russland-Ukraine-Krieg Soldaten an der Front haben jetzt DIESES Problem: 🐀 Ratten und Mäuse tummeln sich offenbar gerade in den Stellungen an der Front auf beiden Seiten.