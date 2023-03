Deutschland schafft Klimaziel 2022

Der Treibhausgas-Ausstoß ging um 1,9 Prozent zurück. Trotzdem ist der Verkehrssektor immer noch problematisch.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Ausstoß um 746 Millionen Tonnen zurück. Das teilte das Umweltbundesamt mit. Das Gute: Der Energiesektor konnte sich an seine Vorgabe halten, obwohl mehr Strom aus Kohle produziert wurde. Das Schlechte: Der Verkehrssektor hats zum zweiten Mal in Folge nicht geschafft. Als einziger hat dieser sogar seinen Ausstoß im Vergleich zu 2021 um eine Million Tonnen gesteigert. Der Grund: Es waren mehr Autos und Lkw unterwegs. Deshalb gab es daran auch Kritik von Umweltverbänden. Sie wollen, dass in Zukunft noch weniger Treibhausgase ausgestoßen werden.

Klimaziele einhalten: Das steckt dahinter

Deutschland möchte seinen Treibhausgas-Ausstoß von 1990 bis 2030 um 65 Prozent kürzen. Bisher sanken die Emissionen um 40,4 Prozent. Bis 2045 soll praktisch kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Im Klimaschutzgesetz ist festgelegt, wie viel CO2 jeder Sektor jedes Jahr ausstoßen darf.