Für Regenwaldschutz: Deutschland gibt Brasilien 200 Millionen Euro

Das hat die Bundesregierung angekündigt. Mit dem Geld sollen verschiedene Projekte unterstützt werden...

Zum Beispiel sollen 31 Millionen dafür verwendet werden, den Wald nachhaltiger zu nutzen und ihn zu schützen. 93 Millionen Euro sollen für die Wiederaufforstung verwendet werden - das Pflanzen von Bäumen. Das restliche Geld wird für weitere Projekte verwendet.

Damit will die Bundesregierung das Klima weltweit schützen. Aber auch die Situation der indigenen Völker, also die der Ureinwohner, soll sich bessern. Zum Beispiel soll der Wald, in dem sie leben, besser geschützt werden.

Auslandsreise ✈️

Bundeskanzler Olaf Scholz und Entwicklungsministerin Svenja Schulze sind beide in Brasilien und besprechen dort verschiedene Themen mit den brasilianischen Kollegen und Kolleginnen.

Gibts für Schulen bald richtig Kohle?