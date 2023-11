Deutsche U17 steht nach Sieg gegen Spanien im WM-Halbfinale! 🔥⚽

Bei der spanischen U17 standen sechs Barça-Talente in der Startelf. Trotzdem stehen die Deutschen im WM-Halbfinale.

Das einzige Tor des Spiels machte der Dortmunder Paris Brunner in der 64. Minute per Elfmeter. Durch den 1:0-Sieg steht die DFB-Auswahl im WM-Halbfinale und trifft am Dienstag in Indonesien auf Argentinien.

13 Minuten Nachspielzeit und rote Karte!

In den letzten Minuten des Spiels mussten die Deutschen heftig zittern. Auch in der dreizehnminütigen Nachspielzeit machten die Spanier Druck und kamen zu teils guten Chancen. Kurz vor Ende der Nachspielzeit gabs für den spanischen Keeper Raul Jimenez nach einer Notbremse noch die rote Karte. Danach war Schluss.

Viele Barça-Talente in spanischer U17

Sechs Talente vom FC Barcelona (!) standen im WM-Viertelfinale gegen Deutschland in der Startelf. Darunter der 17-jährige Stürmer Marc Guiu. Er durfte schon bei den Barça-Profis ran und schoss bei seinem Debut gegen Athletic Bilbao vor rund einem Monat nach nur 33 Sekunden sein erstes Tor. Aber trotz aller Barça-Youngster, jubelte am Ende die deutsche U17.

Nach dem Sieg im WM-Achtelfinale gegen die USA wurden einige U17-Spieler rassistisch beleidigt. Mehr dazu hier: