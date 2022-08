Deutschland liefert mehr Waffen

Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon ein halbes Jahr. Deutschland will dem Land weiterhin helfen.

Kanzler Olaf Scholz kündigte an, dass Deutschland in den nächsten Monaten weiter Waffen an die Ukraine liefert. Es geht um Panzer, Munition und Geräte zur Drohnenabwehr.

Scholz: Ukraine helfen, solange sie Hilfe braucht

Scholz sagte außerdem, dass Deutschland die Ukraine noch länger unterstützen will.

Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht.

Plant Russland großen Angriff?

Am 24. August - also diesen Mittwoch - feiert das Land den Unabhängigkeitstag. Außerdem geht der Krieg dann genau ein halbes Jahr. Deshalb glaubt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Russland an diesem Tag „etwas besonders Widerwärtiges und Gewalttätiges“ unternehmen könnte. Es wird unter anderem mit Raketenangriffen gerechnet. Deshalb gibt es in vielen Teilen des Landes für die Menschen eine Ausgangssperre.

Hier gibt's mehr News: