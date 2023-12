Kannst du erraten, was an Weihnachten am meisten gegessen wird?

mit Whatsapp teilen

An Weihnachten wird sich gegönnt - aber was? Hier erfährst du, was in Deutschland am häufigsten auf den Teller kommt.

Laut Statista mögen es die meisten in Deutschland einfach und lecker: 36 Prozent essen an Weihnachten Würstchen mit Kartoffelsalat. By the way: Das Gericht ist im Vergleich zu letztem Jahr um 4,7 Prozent teurer geworden. Für vier Personen kostet das Essen im Schnitt 6,97 Euro. Auf Platz zwei der meistgegessenen Weihnachtsgerichte steht Entenbraten mit 27 Prozent, gefolgt von Raclette mit 23 Prozent. Genascht werden am liebsten Kekse, Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner. Für die Umfrage wurden 1.040 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren befragt.