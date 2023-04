Eigentlich war eine Doku über Kolja Goldstein geplant. Der Dreh wurde abgebrochen, weil es Stress mit der Polizei gab.

Das lässt zumindest ein Video von "Stoked" vermuten - der YouTube-Channel, auf dem die Dokumentation veröffentlicht werden sollte. Es soll einen "tollen und erfolgreichen Drehtag" mit Kolja gegeben haben - dann hat er das Team wohl geghostet.

Kolja Goldstein in Amsterdam festgenommen?

In dem Video steht:

Am 8. April 2023 wird Koljas Wohnung in Amsterdam von einer Spezialeinheit der holländischen Polizei gestürmt. Ein internationaler Haftbefehl wird gegen ihn erlassen.

Ob der Rapper zu der Zeit in der Wohnung war und tatsächlich verhaftet wurde, wird aus dem Video nicht ganz klar. Am Ende entschuldigt sich Kolja und verspricht, dass er die Dreharbeiten noch zu Ende bringen wird. Wann genau? Dazu hat er bisher noch nichts gesagt, aber am Ende des Videos steht zumindest "Fortsetzung folgt". Auf Instagram kündigte der 31-Jährige aber erst mal einen "Time-out von der Musik" an.

Hier siehst du das komplette Video von "Stoked":