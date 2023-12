Haftbefehl gegen Kolja Goldstein: Jetzt spricht er!

Im April machte der Haftbefehl gegen den Rapper Schlagzeilen. Es ging dabei wohl auch um Schusswaffen.

Kolja Goldstein lebt aktuell in Dubai. Das hat er in einem Interview mit "TV Strassensound" gesagt, das am 1. Weihnachtstag erschienen ist und in Istanbul gedreht wurde.

Wichtig: Die folgenden Aussagen sind Behauptungen von Kolja Goldstein und können aktuell nicht unabhängig gecheckt werden.

Kolja Goldstein: "Ich habe einen europäischen Haftbefehl"

In dem Interview ging es auch um den Haftbefehl gegen den Rapper. Dabei handele es sich laut Goldstein um einen "europäischen Haftbefehl". Er würde sofort festgenommen werden, wenn er in die EU einreist, sagt Goldstein.

Warum gibt es den Haftbefehl gegen Kolja Goldstein?

Laut dem Rapper gab es eine Hausdurchsuchung bei ihm, bei der zwei Schusswaffen gefunden worden sind sowie "1,2 andere Sachen", die laut ihm nicht weiter wichtig waren. Der YouTube-Channel "Stoked" hatte die Hausdurchsuchung im April in Amsterdam öffentlich gemacht. Zu der Zeit hatte "Stoked" eine Doku mit dem Rapper gedreht.

Nice to know: Das Bundeskriminalamt (BKA) schreibt auf seiner Homepage, dass ein Europäischer Haftbefehl (EuHB)von einer nationalen Justizbehörde für Personen ausgestellt wird, die einer schweren Straftat beschuldigt werden. Dabei geht es um Taten, für die man mindestens ein Jahr in den Knast muss.

Goldstein: Behörden haben Deal angeboten

Goldstein sagt in dem Interview mit "TV Strassensound", dass die Behörden ihm nach der Hausdurchsuchung einen Deal angeboten haben. Bei dem Deal soll es laut Goldstein um maximal fünf Jahre Knast gegangen sein. Es gebe neben den gefundenen Waffen auch ein Geldwäsche-Verdacht gegen ihn, so Goldstein. Auf diesen sei er aber nicht eingegangen. Der Rapper vermutete, dass man ihn mit dem Deal nur zurück nach Europa locken wollte, um ihm dann noch mehr Vergehen vorzuwerfen.

Hier kannst du dir das ganze Interview anschauen:

