Einige deutsche Rapper zeigen ihren Fans: Mit dem Krieg in der Ukraine hängen viele Schicksale zusammen.

Olexesh selbst hat ukrainische Wurzeln. Auf Instagram hat er ein Story von seiner Familie gepostet, die in der Ukraine lebt. Darunter schreibt er:

Ich liebe euch, nur ihr seid mir wichtig. Hoffentlich übersteht ihr den Krieg.

Aber auch Summer Cem, Mois und Jalil nehmen Anteil am Schicksal der Menschen in der Ukraine. So schreibt Ersterer zum Beispiel:

Gott bewahre alle Menschen vor dem Krieg

Was genau aktuell in der Ukraine passiert kannst du hier nachlesen:

Das passiert gerade in der Ukraine!