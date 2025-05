Der Serienmörder Dexter Morgan kommt Mitte Juli mit einer neuen Serie zurück! „Dexter: Resurrection“ ist eine Fortsetzung von „Dexter: New Blood“. Darum geht’s!

Dexter erwacht aus dem Koma und von seinem Sohn fehlt jede Spur. Voller Bedauern, dass er seinen Sohn in die Situation brachte, ihm eine Kugel in die Brust zu schießen, begibt er sich nach New York City, um die Vater-Sohn-Beziehung zu retten. Die erste Staffel der neuen Serie soll zehn Folgen haben.

Neue Serie: Dexter kommt zurück! Dauer 0:17 min Neue Serie: Dexter kommt zurück!

Dexter-Reihe: Das ist der Hintergrund!

Die Serie lief damals von 2006 bis 2013 für acht Staffeln lang. „Dexter: New Blood“ war das Revival – acht Jahre nach dem Serienende. Im Juli letzten Jahres wurde angekündigt, dass „Dexter: Resurrection“ rauskommen wird. Ende des Jahres wurde „Dexter: Original Sin“ veröffentlicht. Die Dreharbeiten zur neuen Serie begannen im Januar 2025 in New York.