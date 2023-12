DFB-Frauen: Traum von Olympia lebt weiter

Durch ihren Sieg gegen Dänemark haben die deutschen Fußballerinnen noch eine Chance auf Olympia in Paris nächstes Jahr.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League am Freitag 3:0 (2:0) gegen Dänemark gespielt. Es war der dritte Sieg in drei Spielen. Mit diesem Ergebnis könnten sie weiterhin in die Playoffs um die Startplätze bei den Olympischen Spielen kommen.

So funktioniert die Olympia-Qualifikation

Das ist eine neue Regelung - bisher wurden die europäischen Olympia-Tickets über die Weltmeisterschaft vergeben. Jetzt bekommen sie die beiden besten Teams der Nations League. In dieser gibt es die Liga A, B und C, die je nach Stärke eingeteilt sind. Die vier Gruppensieger der Liga A treten in einem Final Four gegeneinander an. Die zwei Teams, die es dabei ins Finale schaffen, sind dann bei Olympia dabei.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch

Nachdem sich der DFB von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg getrennt hatte, hat Horst Hrubesch kurzfristig die Teamführung übernommen. Das sagte Kapitänin Alexandra Popp nach dem Spiel gegen Dänemark auf die Frage, ob Hrubesch länger Bundestrainer bleiben sollte:

Kapitänin Popp: "Wir wissen, was wir von Horst haben" Dauer 0:30 min DFB-Teamkapitänin Alexandra Popp über Interimstrainer Horst Hrubesch.

Alexandra Popp hat dieses Jahr eine ganz besondere Auszeichnung bekommen: