"Bis auf Weiteres": Horst Hrubesch trainiert die DFB-Frauen! ⚽

Der Ex-Fußballprofi und Trainer wird die DFB-Frauen in den kommenden Länderspielen coachen - für Hrubesch ein Comeback.

Denn der 72-Jährige ist schon einmal übergangsweise als Trainer bei den DFB-Frauen eingesprungen. Zuletzt hatte er das Nationalteam 2018 für acht Monate betreut. Wie lange er diesmal an der Seitenlinie stehen wird, ist laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) noch nicht safe. In den nächsten Länderspielen Ende Oktober in der Nations League geht es für die DFB-Frauen um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris:

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Team. Wir werden zusammen versuchen, uns in den verbliebenen Spielen der Nations League eine gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation zu erarbeiten.

ℹ️ Horst Hrubesch wird interimsweise Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft. Sein Co-Trainer wird Thomas Nörenberg. Britta Carlson ergänzt das Team ebenfalls als Assistenztrainerin. Wir wünschen Martina weiterhin gute Besserung!

Warum ist Hrubesch jetzt Trainer der DFB-Frauen?

Der DFB hat vor kurzem gesagt, dass die eigentliche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Moment gesundheitlichen Struggle hat. Deshalb ist der 72-jährige Hrubesch eingesprungen. Voss-Tecklenburg hatte im April ihren Vertrag bis zur EM 2025 verlängert. Ob und wann sie zurückkommt, ist noch nicht klar.

Nach dem überraschenden Aus der deutschen Frauen bei der WM im Sommer wollte Voss-Tecklenburg nicht zurücktreten:

DFB: Wer ist Horst Hrubesch?

Ein ehemaliger Ex-Fußballprofi, der unter anderem beim Hamburger SV und Borussia Dortmund als Mittelstürmer gespielt hat. Nach seiner Karriere als Fußballer trainierte Hrubesch mehrere Fußballclubs. Außerdem gewann er mit der deutschen U19 und U21 die Europameisterschaft. Seit der Saison 2020/21 arbeitet er im Nachwuchsleistungszentrum des HSV.

FYI: Sein nächstes Länderspiel mit den DFB-Frauen steht für den 72-Jährigen am 27. Oktober in Sinsheim an. Dann gehts in der Nations League gegen Wales.

