Auswärtstrikot für Frauen-EM gedroppt: Streetart als Inspo!

Farblich ist der neue Fit für Jule Brand und Co. in verschiedenen Rot- und Rosatönen gehalten - im Graffiti-Stil.

Das Adidas-Trikot soll so an die große Straßenkunstzene in Deutscland erinnern. Die DFB-Frauen werden mit dem Jersey bei der Europameisterschaft in der Schweiz diesen Sommer auflaufen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von adidasgermany

DFB stellt Auswärtstrikot für Frauen-Fußball-EM vor Dauer 0:23 min DFB stellt Auswärtstrikot für Frauen-Fußball-EM vor

Gemischtes Feedback auf Social Media

Unter dem Post des DFB-Frauenteams auf Insta schreibt ein User, dass ihm das Trikot leider "gar keine Vibes" gibt. Ein anderer User hätte das Jersey für die Keeperinnen cool gefunden. So sei es nur "naja". Aber es gibt auch andere Stimmen. "Absolut🔥🔥🔥. Das als Heim und das Pinke von letztem Jahr als Auswärts wäre ein Traum", steht als Kommentar ebenfalls unter dem Post.