DFB-Frauen: Vertrag mit Voss-Tecklenburg wurde aufgelöst

Nach der verkorksten WM hatte sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine Auszeit genommen. Jetzt ist sie raus.

Der Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Voss-Tecklenburg hätten einvernehmlich entschieden, dass das Team "einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt". Das gab der DFB unter anderem über seine Webseite bekannt. Hintergrund: Die DFB-Frauen waren bei der vergangenen WM in Australien und Neuseeland in der Vorrunde ausgeschieden. Voss-Tecklenburg nahm sich daraufhin eine Auszeit, weil sie gesundheitliche Probleme hatte.

Der DFB und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens am gestrigen Freitag, dem die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG heute zugestimmt haben. pic.twitter.com/UeEKyDByRB

Was passiert jetzt mit Horst Hrubesch?

Parallel zur Auszeit von Voss-Tecklenburg übernahm der 72-Jährige das Team der DFB-Frauen als Interimscoach. Nicht zum ersten Mal: 2018 hatte er die Mannschaft schon einmal für ein paar Monate lang betreut. Wie lange Hrubesch Coach bleiben wird, ist noch nicht safe. Im Moment geht es für die DFB-Frauen in der Nations League um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris.

Für die Männer geht es im kommenden Jahr um den EM-Titel: