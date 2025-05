Das ist der DFB Nations-League-Kader

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein Aufgebot für die Final Four der Nations League nominiert.

In der Nations League geht es jetzt ans Eingemachte. Bundestrainer Nagelsmann hat verkündet, mit welchen Spielern er den Weg zum Sieg gehen will. Diese Spieler hat der Coach nominiert:

Tor



Oliver Baumann, TSG Hoffenheim

Alexander Nübel, VfB Stuttgart

Marc-André ter Stegen, FC Barcelona

Abwehr



Robert Andrich, Bayer Leverkusen

Waldemar Anton, Borussia Dortmund

Yann-Aurel Bisseck, Inter Mailand

Joshua Kimmich, FC Bayern München

Robin Koch, Eintracht Frankfurt

Maximilian Mittelstädt, VfB Stuttgart

David Raum, RB Leipzig

Jonathan Tah, Bayer Leverkusen

Mittelfeld



Karim Adeyemi, Borussia Dortmund

Nadiem Amiri, 1. FSV Mainz

Tom Bischof, TSG Hoffenheim

Serge Gnabry, FC Bayern München

Leon Goretzka, FC Bayern München

Robin Gosens, AC Florenz

Pascal Groß, Borussia Dortmund

Felix Nmecha, Borussia Dortmund

Aleksandar Pavlović, FC Bayern München

Leroy Sané, FC Bayern München

Angelo Stiller, VfB Stuttgart

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen

Angriff



Niclas Füllkrug, West Ham United

Deniz Undav, VfB Stuttgart

Nick Woltemade, VfB Stuttgart

Neu mit von der Partie sind Nick Woltemade vom VfB Stuttgart und Tom Bischof von der TSG Hoffenheim. Mit diesem Team treten die Deutschen dann am 4. Juni in der Münchner Allianz Arena gegen Portugal an. Sollte die Mannschaft einen Sieg einfahren, gilt es im Nations League Finale noch Frankreich oder Spanien zu schlagen.