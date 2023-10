Hummels + drei Neue: DIESEN DFB-Kader nominiert Julian Nagelsmann

Der neue Bundestrainer hat am Freitag seinen ersten Länderspiel-Kader nominiert. Es gibt einige Überraschungen …

… denn Nagelsmann holt den 34-jährigen Mats Hummels zurück in den Kader. Der Verteidiger von Borussia Dortmund hatte zuletzt im Sommer 2021 für die Fußballnationalmannschaft gespielt. Nagelsmann feiert Hummels für seine große Erfahrung und Führungsstärke:

Durch seine Erfahrung ist er einfach auch gut im Coaching. Er hat ein gutes taktisches Verständnis. Ich verspreche mir auch, dass er im Training die Dinge, die ich sehen will, auch weitertragen kann an Teamkollegen.

Außerdem stehen drei Spieler zum ersten Mal ever im Kader. Warum? Sie sind laut Nagelsmann gerade richtig gut drauf und zeigen in der Bundesliga starke Leistungen:

Offensivspieler Chris Führich (25) vom VfB Stuttgart

Stürmer Kevin Behrens (32) von Union Berlin

Mittelfeldspieler Robert Andrich (29) von Bayer Leverkusen

Den kompletten 26-Mann-Kader kannst du dir hier anschauen:

Seid ihr bereit? 👀🔥👇 Das ist unser Kader für die Spiele gegen die USA 🇺🇸 und Mexiko 🇲🇽 #dfbteam #USAGER #MEXGER pic.twitter.com/FxPC3MII4x

Nagelsmann nominiert ersten Kader: USA-Reise steht an

In den USA trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft am 14. Oktober auf die USA und am 18. Oktober auf Mexiko. Beides sind Testspiele.

