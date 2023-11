Erste DFB-Nominierung: ER dachte kurz an "Verarsche"

Marvin Ducksch ist zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert worden. Hier erfährst du, was das für ihn bedeutet.

Für den Stürmer von Werder Bremen, der in dieser Saison schon vier Tore und vier Vorlagen in der Bundesliga gesammelt hat, geht damit nach eigener Aussage ein "Kindheitstraum" in Erfüllung. Das hat er bei WERDER.TV verraten.

So lief das Gespräch mit Julian Nagelsmann ab!

Um Ducksch zu sagen, dass er bei den Länderspielen gegen die Türkei (18.11) und gegen Österreich (21.11) dabei ist, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den 29-Jährigen angerufen. Ducksch erzählte, dass die Nummer des Bundestrainers auf seinem Display erschienen ist - diese hatte er nicht eingespeichert. Die Stimme am anderen Ende hat ihm dann die Nachricht mitgeteilt. Da sei schon kurz der Gedanke an eine "Verarsche" gekommen. Glücklicherweise habe er dann aber doch relativ schnell erkannt: Das ist die echte Stimme von Julian Nagelsmann.

💪 Let's gooo! 🔥Das ist unser Kader für die Länderspiele gegen die Türkei 🇹🇷 und Österreich 🇦🇹#dfbteam #GERTUR #AUTGER pic.twitter.com/66eMMUSo1H

Nagelsmann hat neben Ducksch auch noch Keeper Janis Blaswich von RB Leipzig erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Wichtige Info: Robin Gosens wird doch nicht bei den beiden Länderspielen dabei sein. Er wird Papa. Dafür rückt David Raum nach:

ℹ️ David #Raum wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele nachnominiert. Robin #Gosens wird dem DFB-Team aufgrund der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes fehlen. Wir wünschen alles Gute! 🍀#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/csoth9VeAR

