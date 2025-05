Gefakte DFB-Pokal-Tickets gehen rum! Macht lieber DAS

Für das DFB Pokal Finale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld sind viele Fakes im Umlauf. Wie wärs stattdessen mit Public Viewing?

Sogar die Polizei warnt vor Ticketangeboten auf eBay, Kleinanzeigen und Co. ⬇️

Teilweise werden Tickets zusammen mit einer Ausweiskopie angeboten, damit potenzielle Käufer glauben, es sei echt. Dabei sind solche Ausweise oft geklaut .

Es gibt nur physische Finaltickets . Wer ein Print-at-Home-Ticket anbietet - also zum daheim ausdrucken - ist offensichtlich ein Scammer.

Auch Tickets, die angeblich über einen QR-Code beim Stadion ausgedruckt werden können, gibt es nicht .

Nice to know: Laut DFB werden Tickets, die auf nicht-autorisierten Webseiten und/oder krass überteuert angeboten werden, gesperrt! Das heißt: Selbst wenn du ein Ticket kaufst, könnte es beim Stadionbesuch theoretisch schon gar nicht mehr gültig sein.

DFB Pokal Finale: Public Viewing am Schlossplatz als Alternative

Statt möglicherweise hunderte von Euros in den Sand zu setzen, könntest du alternativ zum Public Viewing gehen. Der VfB veranstaltet für seine Fans ein riesiges Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart - und zwar for free! Los gehts ab 15 Uhr, bis zu 35.000 Fans haben Platz.

💡 Auch in Bielefeld ist auf dem Jahnplatz ein Public Viewing geplant. Dieses steht aber auf der Kippe, nachdem es am Sonntagmorgen in der Bielefelder Innenstadt einen Angriff gab, bei dem mehrere Personen verletzt wurden .

Ob Angelo Stiller beim Pokalfinale dabei sein wird, steht noch nicht fest: