"Wieder einen Titel verspielt!" Bayern-Star Joshua Kimmich ist nach der 1:2-Pleite gegen Freiburg im DFB-Pokal richtig sauer.

Damit ist für den Rekordmeister Bayern-München der Traum vom Tripple ausgeträumt. "Am Ende des Tages kotzt mich das einfach brutal an, je mehr Titel wir verspielen. Jetzt haben wir wieder einen verspielt", regt sich Bayern-Münchens Mittelfeld-Spieler Joshua Kimmich im Interview mit der Sportsendung "ran" auf.

Freiburg feiert und träumt ein bisschen

Für den SC Freiburg war es der allererste Sieg in einem Pflichtspiel in München. Beim Sportclub kann der Jubel also gar nicht größer sein: auf dem Platz als die Freiburger Spieler Lucas Höler für seinen verwandelten Elfmeter und Siegtreffer feiern...

... und bei den Fans: "Wir holen den DFB-Pokal und wir werden deutscher Meister!" – haben die Fans nach dem Spiel gesungen. Ok, der Pokal ist drin, aber deutscher Meister wird dann wohl doch ein anderer.

Frankfurt im Halbfinale des DFB-Pokals

Außerdem hat sich auch Eintracht Frankfurt für die nächste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Die Hessen haben das Viertelfinale gegen Union Berlin mit 2:0 gewonnen.