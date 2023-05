DFB-Pokal: VfB Stuttgart fliegt im Halbfinale raus!

Der VfB Stuttgart hat das DFB-Pokal-Halbfinale mit 2:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren. In Halbzeit zwei ging es ab…

…und es fielen richtig viele Tore. Nach den ersten 45 Minuten lagen die Stuttgarter noch mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Halbzeit pennte der VfB aber heftig, kassierte binnen fünf Minuten durch Ndicka und Kamada zwei Gegentore und konnte nicht mehr zurückkommen. Heftige Aufregung gab's noch in der letzten Spielminute: Nach einem Handspiel forderte der VfB einen Elfmeter, den gab es aber nicht.

⏹ Spielende in Stuttgart. Der #VfB verliert gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 und scheidet damit aus dem #DFBPokal aus. Köpfe hoch, Männer!#VfB | @DFB_Pokal | #VfBSGE 2:3 pic.twitter.com/FkfS8S8JBo

DFB-Pokal-Finale in Berlin

Am 3. Juni stehen sich im Finale des Pokals dann Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gegenüber. Die Roten Bullen hatten den SC Freiburg im ersten Halbfinale am Dienstag mit 5:1 wegrasiert.

VfB Stuttgart: Erste Niederlage für Sebastian Hoeneß

Der neue Coach ist erst seit rund einem Monat bei den Schwaben. In der Bundesliga haben die Stuttgarter unter Hoeneß noch kein Spiel verloren. Richtig wichtig wird es am Samstag: Dann gehts für den VfB in der Liga gegen Hertha BSC. Beide Teams stecken mitten im Abstiegskampf.