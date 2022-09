DFB-Pokal startet: So spielen die Vereine aus deiner Nähe!

Insgesamt sind 14 Teams aus dem Südwesten dabei. Das Topduell liefern sich Kaiserslautern und Freiburg.

Es ist wieder "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze"-Zeit. In den nächsten Tagen treten 64 Teams in 32 Spielen gegeneinander an. Darunter Profimannschaften und Amateurteams, die sich für die erste Runde qualifiziert haben. Aus dem Südwesten sind das zum Beispiel Engers, Oberachern oder Schott Mainz.

Btw: Die Partien werden alle eine Minute später als üblich angepfiffen. Warum? Der DFB möchte die 60 Sekunden nutzen, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Vor den Spielen werden im Stadion Durchsagen zum Thema zu hören sein.

Das sind die Duelle der Südwestclubs:

Freitag, 18:01 Uhr:



Neustrelitz - Karlsruhe

Dresden - Stuttgart



Samstag, 15:31 Uhr:



Elversberg - Leverkusen

Illertissen - Heidenheim

Samstag 18:01 Uhr:



Stuttgarter Kickers - Fürth

Sonntag 13:01 Uhr:



Rehden - Sandhausen

Sonntag 15:31 Uhr:



Engers - Bielefeld

Schott Mainz - Hannover

Rödinghausen - Hoffenheim

Kaiserslautern - Freiburg

Oberachern - Mönchengladbach

Sonntag 18:01 Uhr:



Mannheim - Kiel

Aue - Mainz 05

Wie kann ich die Spiele verfolgen?

Die ARD überträgt alle Spiele als Audiostream in voller Länge live. Dazu läuft das Spiel des FC Bayern München gegen Viktoria Köln am Dienstag live im Ersten und im Stream. Bereits am Freitag zeigt das ZDF das Spiel von 1860 München gegen Borussia Dortmund im TV. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Alle anderen Spiele zeigt der Pay-TV- Sender Sky. Alle Highlights gibt es natürlich in der Sportschau.

Hier kannst du dir angucken, wie sich die Amateurteams aus dem Südwesten auf die große DFB-Pokal Bühne vorbereiten!