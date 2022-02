DFB-Pokal-Viertelfinale: Das sind die Gegner von Karlsruhe und Freiburg

Wer im Viertelfinale gegen wen spielt, steht jetzt fest - damit sind auch die Gegner von Freiburg und Karlsruhe klar.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals spielt der Freiburger SC beim Bundesliga-Gegner VfL Bochum. Der Karlsruher SC tritt beim Zweitliga-Rivalen Hamburger SV an. Das ergab die Auslosung in der ARD-Sportschau. Außerdem spielt Leipzig in Hannover und FC Union Berlin empfängt St. Pauli. Die acht Klubs, die noch im Rennen um den DFB-Pokal sind, treffen am 1. und 2. März aufeinander.

Kein Heimspiel für den KSC

KSC-Trainer Christian Eichner zeigte sich enttäuscht, dass seine Mannschaft auswärts spielen muss und sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa):

"Wir hätten uns alle ein Heimspiel gewünscht, das ist es leider wieder nicht geworden. So ist aber eine Auslosung."

Immerhin kenne man den Gegner aus der gleichen Liga "ausgezeichnet", so der Coach.

Freiburg spielt gegen Erstligist

Freiburg tritt ebenfalls auf einen Gegner der eigenen Liga, allerdings ist Bochum in der Tabelle momentan deutlich hinter dem SC. Freiburg hatte sich im Achtelfinale bei der TSG 1899 Hoffenheim durchgesetzt. Sollten die Südbadner das Endspiel erreichen, wäre das für sie das erste Mal.

Top-Mannschaften wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund sind bereits im DFB-Pokal ausgeschieden. Daher haben jetzt die kleineren Klubs die Chance auf das Finale.

