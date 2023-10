DFB: So sollen Spielentscheidungen klarer werden

Du checkst die Videobeweisentscheidungen manchmal gar nicht? Eine neue App könnte dich stärker einbinden.

Die VAR-App soll Fußball-Fans im Stadion und vor dem Bildschirm helfen, die Entscheidungen der Videoschiedsrichter besser zu verstehen. Laut dem DFB-Innovationsleiter Jochen Drees würden im besten Fall Stadionbesucher und Fernsehzuschauer die gleichen Bilder bei VAR-Situationen sehen.

VAR-App für Videobeweis: Wann geht sie an den Start?

Noch ist die App in der Planungsphase. Frühestens im Verlauf der Rückrunde könnte sie an den Start gehen. Das sagte Drees auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Einige Dinge müssen vorab noch geklärt werden. Zum Beispiel die "Rechteverwertung" und ob das System im Stadion problemlos funktioniert. Denn: Es soll nicht so sein, dass Stadionbesucher nur noch auf ihre Handys gucken.

