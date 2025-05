Rüdiger operiert: Cleverer Schachzug des DFB-Stars?

Antonio Rüdiger sorgte nach seinem Wutanfall im Pokalfinale für Schlagzeilen. Jetzt hat er sich unters Messer gelegt - mit Kalkül?

Er kann schon wieder lachen. Der Innenverteidiger wurde am Dienstag operiert und postete nur wenige Stunden nach dem Eingriff ein Genesungsfoto auf "Instagram".

Social-Media-Beitrag auf Instagram von toniruediger

Antonio Rüdiger erfolgreich operiert Dauer 0:27 min Antonio Rüdiger erfolgreich operiert

Rüdiger wird rund zwei Monate ausfallen. Für seinen Verein Real Madrid spielt das allerdings keine große Rolle. Denn: Nach seinem Ausraster im Finale des spanischen Pokals gegen Barcelona wird der deutsche Nationalspieler den Königlichen ohnehin wochenlang fehlen. Der spanische Verband hat ihn für sechs Spiele gesperrt.

Operation: Rüdiger spielte mit großen Schmerzen

Auf "Instagram" erklärt Rüdiger, dass er bereits seit über sieben Wochen unter großen Schmerzen spiele. "Es war leider unumgänglich, dass ich mich einer Meniskusoperation unterziehen musste", schrieb der DFB-Star. Es scheint so als würde Rüdiger seine Sperre dazu nutzen, um sich wieder in die optimale körperliche Verfassung zu bringen. Im Sommer steht nämlich die Klub-WM mit Real Madrid sowie das Final-Four in der Nations League mit der deutschen Nationalmannschaft an. Das Turnier mit dem DFB-Team Anfang Juni wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen. Rüdiger gibt sich dennoch kämpferisch:

Ich muss jetzt von Woche zu Woche schauen und wir werden sehen. Ich werde alles tun, was ich kann, um es möglich zu machen

Für die Klub-WM, die von Mitte Juni bis Mitte Juli läuft könnte es allerdings für Rüdiger reichen. Da das Turnier von der FIFA ist und nichts mit dem spanischen Verband zu tun hat, würde seine Sperre in Spanien auch nicht zum Problem werden.

Antonio Rüdiger: Ausraster gegen Barca sorgt für Diskussionen

Im Finale der Copa del Rey rastete Rüdiger nach einem Foulspiel an Teamkollegen Kylian Mbappé völlig aus. In der Wut warf er einen Eisbeutel in Richtung des Schiedsrichters. Danach prasselte extrem viel Kritik auf den Fußballer ein. In den sozialen Medien wurde sein Rauswurf aus der Nationalmannschaft gefordert. Der DFB beließ es allerdings bei einer Ermahnung.

Nicht so wild Rüdiger! Der DFB-Star rastet aus. Das steckt dahinter: