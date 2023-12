U17-Weltmeister: Geile Truppe, große Zukunft?

Sie haben ganz Deutschland verzückt: unsere U17 Fußballer, die bei der Weltmeisterschaft in Indonesien sensationell und auf dramatische Weise den WM-Titel geholt haben. Europameister und Weltmeister in einem Jahr - das gab es bei der U17 noch nie. Seit heute Vormittag sind unsere Junioren wieder zurück in Deutschland und in Frankfurt, wo es einen feierlichen Empfang auf dem DFB-Campus und anschließend den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt gab. P H war dabei und hat eine überprüft, wie viel Energie die Fußball-Weltmeister noch für den offiziellen Teil der Party hatten.