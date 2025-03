Der DFB nimmt den internationalen Weltfrauentag zum Anlass, den Look und das Motto für eine angestrebte Ausrichtung der Frauen EURO 2029 vorzustellen.

Das offizielle Motto der Frauen-Europameisterschaft wird "Together WE Rise" lauten, wenn Deutschland den Zuschlag erhält. Damit will der DFB zum Ausdruck bringen, dass er mit dem Turnier in DE zu einer nachhaltigen Entwicklung des Frauenfußballs in ganz Europa beitragen möchte.

Das Logo besteht zwar nur aus vier Zeichen, hat aber versteckte Details:

steht für "Women's EURO 2029" Die Doppeldeutigkeit soll die Absicht ausdrücken, gemeinsam ein großes Fest des Frauenfußballs zu feiern.

Die bunten Farben symbolisieren die Vielfalt Europas und den Optimismus für die Entwicklung des Frauenfußballs, so der Deutsche Fußball-Bund in seiner Mitteilung.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte:

Im Mittelpunkt steht das WIR.

Erst im Januar hatte der DFB bekannt gegeben, dass sich 15 potenzielle Städte für eine Europameisterschaft in Deutschland beworben haben. Darunter auch Stuttgart mit der MHP-Arena, die dann aber zurückgezogen haben. Im Dezember 2025 wird der Ausrichter durch das UEFA-Exekutivkomitee bekanntgegeben.