Neue Task-Force beim DFB: So will Deutschland die EM 2024 gewinnen

Nach dem WM-Aus soll ein Experten-Team die Nationalmannschaft wieder erfolgreich machen. Denn: Es gibt ein großes Ziel.

2024 findet die EM in Deutschland statt und dann soll der Titel her. Um das zu schaffen, will der DFB bei der Nationalmannschaft einiges ändern. Die Pläne wurden jetzt bei einer Pressekonferenz in Frankfurt vorgestellt.

DFB hat jetzt Task Force statt Team-Manager

Der DFB hat ein neues Experten-Team gegründet. Das soll laut "BILD"-Zeitung die Entwicklung der Nationalmannschaft und des DFB "begleiten, hinterfragen und unterstützen". Die Mitglieder der neuen Task-Force sind:

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident)

Hans-Joachim Watzke (DFB-Vizepräsident und DFL-Aufsichtsratschef)

Karl-Heinz Rummenigge (Ex-Vorstandschef vom FC Bayern München und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees)

Matthias Sammer (Berater von Borussia Dortmund)

Oliver Kahn (Vorstandschef des FC Bayern)

Rudi Völler (ehemaliger Geschäftsführer von Bayer Leverkusen und Ex-Bundestrainer)

Oliver Mintzlaff (Ex-Geschäftsführer von RB Leipzig und "Red Bull"-Geschäftsführer)

Hansi Flick bleibt Bundestrainer

Die Gruppe soll sich vor Weihnachten zum ersten Mal treffen. Die Beratungen sollen dann im neuen Jahr starten. Die erste Entscheidung, die die Task-Force treffen muss, ist die Nachfolge von Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar wurde mit ihm eine Vertragsauflösung vereinbart. Außerdem sollen die Experten in Zukunft mit Hansi Flick zusammenarbeiten. Der 57-Jährige bleibt weiter Bundestrainer.

Mehr News für dich: