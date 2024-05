Diddy: Ex-Freundin Cassie reagiert auf Gewalt-Video

Nach dem Leak des Hotel-Überwachungsvideos und Diddys öffentlicher Reaktion darauf, meldet sich nun auch Cassie zu Wort.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Der US-Sender "CNN" hatte ein Überwachungsvideo von 2016 veröffentlicht, das die Gewalt-Vorwürfe von Ex-Freundin Cassie Ventura gegenüber Sean "Diddy" Combs bestätigt hat. Diddy hat bereits darauf reagiert und sich in einem öffentlichen Video-Statement entschuldigt. Bisher hatte seine Ex, die Sängerin Cassie, sich noch nicht dazu geäußert.

Gewalt-Video: Cassies erstes öffentliches Statement

"Danke für all die Liebe und Unterstützung von meiner Familie, Freunden, Fremden und denjenigen, die ich erst noch kennenlernen werde" - mit diesen Worten leitet Cassie ihr Statement ein. Sie selbst könne sich nach den liebevollen Reaktionen nun sicherer fühlen, allerdings müsse auch anderen Opfern von häuslicher Gewalt geglaubt und geholfen werden. Hier kannst du den gesamten Post lesen:

Kann Diddy dafür noch verurteilt werden?

Cassie und Diddy haben bereits vor Monaten einen Vergleich vereinbart. Diddy wird in diesem Fall der häuslichen Gewalt vermutlich nicht verurteilt werden, so die Rechtsexpertin Areva Martins. Das liegt daran, dass die Frist für ein rechtliches Verfahren in Californien abgelaufen ist. Bis auf Ausnahmen können Betroffene bis zu fünf Jahre rückwirkend Anzeige erstatten. Die Tat, die auf dem Überwachungsvideo vom Hotel zu sehen ist, ist allerdings von 2016 - also acht Jahre her.

